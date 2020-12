Airgead 'son Inbhir Narann ath-bheothachadh

"Tha sinn air aontachadh ann am prionnsabal airgead Inbhir Narann a thoirt do BID Inbhir Narann oir tha na dearbh amasan aca 's a tha aig Stòras Meadhan Bhailtean an Riaghaltais", thuirt cathraiche na comataidh, an Comh. Tom Heggie.