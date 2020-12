Casg air Camanachd gun Chlogaid

"Sin an saoghal as a bheil sinn beò a-nise. Cha chòrd am beachd sin ri cuid de dhaoine, ach tha mi a' smaoineachadh gu bheil cùisean-lagha is cùisean airigid is cùisean sàbhailteachd 's a h-uile càil eile - sin an rud a thachras, thèid cuideigin a dhroch ghoirteachadh agus bidh cùis-lagha ann, sin mura gabh iad ris na clogaidean", thuirt e.