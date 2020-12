"An rud as motha a-riamh am Barraigh"

Thuirt fear de chomhairlichean Bharraigh, Dòmhnall Manford, gur e an campus coimhearsnachd a tha san amharc am Bàgh a' Chaisteil an rud as motha a-riamh a bhios am Barraigh agus gu bheil e ceart gum faigh muinntir an eilein cothrom beachdachadh air.