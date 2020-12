Raointean-sgithidh feumach air cead siubhail

"Nan ceadaichte na riaghailtean siubhail sin a bhith air an lagachadh ann an dòigh sam bith airson sgitheadh is bòrdadh-sneachda, mar sin dh'fhaodamaid taic a thoirt don ghnìomh fhèin, agus cuideachd na buannachdan eile nas fharsainne, a tha gu math cudromach do dh'Alba."