Cead dealbhachaidh aig Cùil Lodair ga dheasbad

Taigh-òsta ga dhiùltadh an Inbhir Nis

Dhiùlt Comhairle na Gàidhealtachd cead dealbhachaidh a thoirt do sgeama far an deadh ionad chonsairtean an Ironworks ann an Inbhir Nis a leagail airson taigh-òsta anns am biodh sia làirean a thogail air an làraich.