Na h-Eileanan Siar gun chùisean ùra Diardaoin

Dh'innis an t-àrd-oifigear, Gòrdan Jamieson, cuideachd ged a bha deuchainnean nach deach a dhèanamh anns na h-Eileanan air cùisean ùra eile a nochdadh an t-seachdain seo, gun do sheall deuchainnean às dèidh sin nach robh am bhìoras air na daoine seo.