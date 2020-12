Grunn shreapadairean "fortanach" air a' Gheamhradh a dh'fhalbh

Bha grunn shreapaidearan fortanach faighinn às le am beatha às dèidh dhaibh a bhith air an glacadh ann am maoimtean-sneachda air a' gheamradh a dh'fhalbh, a-rèir aithisg bhliadhnail Seirbheis Fiosrachaidh nam Maoimtean-Sneachda.