Fàilte air cothrom cèilidh an eileanan Earra-Ghàidheal

A' bruidhinn ann am Pàrlamaid na h-Alba Dimàirt, thuirt Nicola Sturgeon gum fuirich Earra-Ghàidheal is Bòd aig Ìre 2 an-dràsta, ach gu bheil coltas ann gun gluais an sgìre gu Ìre 1 an ath-sheachdain ma dh'fhuiricheas àireamhan Covid-19 mar a tha iad.