Casg air saorsa-labhairt ann an saoghal na Gàidhlig?

A rèir Mhisneachd, ma tha duine - gu h-àraidh buill de Mhisneachd - ag obair aig buidhinn Ghàidhlig a tha a' faighinn airgid bho Bhòrd na Gàidhlig, agus ma bhios iad sin a' dol an sàs ann an deasbadan agus a' cur beachd pearsanta air adhart mu phoileasaidhean leasachaidh na Gàidhlig, gum bi daoine bho Bhòrd na Gàidhlig no Sgioba na Gàidhlig aig an Riaghaltas a' cur fios air na buidhnean sin agus a' cur nan cuimhne earrann sa chùmhnant aca a tha ag ràdh nach fhaod iad sian a dhèanamh a bheir droch chliù do Bhòrd na Gàidhlig.