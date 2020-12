Àrdachadh san àireamh de luchd-tadhail aig Tèarmainn Nàdair

Bhathar ag amas gun do thadhail mu 650,000 neach air Teàrmainn Nàdair Nàiseanta na h-Alba san dùthaich sa 's na bliadhnaichean mu dheireadh. Ach am bliadhna, tha Nàdair Alba, ag ràdh gu bheil iad air àrdachadh mòr fhaicinn san àireamh sin le còrr is 1,000,000 neach a' tadhal.