Na h-Eileanan Siar a' gluasad gu Ìre a Trì

"Tha sinn uile cinnteach às gu bheil an casg a tha dol a thachairt tarsainn air an rìoghachd air fad a' dol a thoirt buaidh air dè as urrainn do dhaoine a dhèanamh agus dè nach urrainn, oir tha sin gu bhith stèidhichte ann an lagh, agus leis an sin feumaidh daoine gabhail ri sin, ach tha sinn fhathast airson tuigse nas fheàrr a bhith againn air dè na h-adhbharan a th' ann airson an leum mhòir a tha seo eadar Ìre a h-Aon agus Ìre a Trì."