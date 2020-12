Neach-eiridinn am measg a' chiad fheadhainn an Uibhist a fhuair banachdach Chovid-19

Thuirt D.A., 54, a thòisich ag obair do Sheirbheis Charbadan-eiridinn na h-Alba bho chionn 25 bliadhna agus a bhuineas do Staoinebrig ann an Uibhist a Deas, gu robh e toilichte an cothrom a bhith aige a' bhanachdach fhaighinn.