Seirbheisean slàinte-inntinn tron Nollaig

Tha Comhairle na Gàidhealtachd agus NHS na Gàidhealtachd a' cur an cuimhne dhaoine gu bheil seirbheisean slàinte-inntinn rim faotainn thairis air an Nollaig agus air a' Bhliadhna Ùir do dhuine sam bith a bhiodh feumach air cuideachadh.