Dòchas mu sgeama phìleat iasgaich

"Agus an uair sin, an dàrna rud a tha sinn an dòchas a thig a-mach às an riaghladh cùirte seo, 's e sin gun toir an fhianais a thig a-mach às an sgeama phìleat air diofar stoidhlichean manaidsearachd air an iasgach, cruth-atharrachadh, 's dòcha, air mar a tha an t-iasgach ga mhanaidsearachd timcheall a' chosta.