Coinneamh ga sireadh mu Àranais

Tha a' Chomhairle, Urras Steòrabhaigh is Action for Arnish a-nise air sgrìobhadh gu cathraiche HIE ag iarraidh coinneamh a chur air dòigh far an tèid gealltanasan a chur an sàs ma thèid an gàrradh a thoirt seachad do chompanaidh eile.