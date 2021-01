Trump agus Turnberry – dè a-nist?

Seo far an d' fhuair Tom Watson làmh an uachdair air a' ghoilfear a b' fheàrr a bh' ann a-riamh, Jack Nicklaus, san Open ann an 1977, a' buannachd le aon stràc às dèidh ceithir là. Tha an "Duel in the Sun" iomraiteach chun an là an-duigh agus tha ìomhaigh an dà laoch - Watson agus Nicklaus - le an gàirdeanan timcheall a chèile fhathast a' nochdadh nuair a tha daoine a' bruidhinn air na farpaisean a b' fheàrr a bh' ann a-riamh.