50,000 bradan air teicheadh

Duilgheadas le sampaill à Barraigh

Cha robh cùisean ùra den Choròna-bhìoras air an dearbhadh anns na h-Eileanan an Iar Diardaoin, ach dh'fhàg duilgheadas le sampaill fhaighinn à Bàrraigh gu bheil grunn dhaoine an sin fhathast a' feitheamh fios air deuchainnean a rinn iad.