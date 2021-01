Flù nan Eun ann an Uibhist

"Ma thig duine sam bith tarsainn air eun fiadhaich marbh, thathar ag iarraidh gun toir iad seachad fiosrachadh - gun a dhol an còrr nan closaichean, ach dh'fhaodadh duine a dhol air-loidhne, 's tha àireamh fòna ann an sin far am faod iad brath a chur gu bheil iad air fhaicinn an àiteigin gu bheil an t-eun marbh.