Dòchas a thaobh Àranais

"Tha sinn a' tuigsinn nach urrainn do HIE an taic a chur ro-làimhe ri aona roghainn seach roghainnean eile, ach tha e cudromach gun tèid an guth a chluintinn is tha sinn ro dheònach suidheachadh Àranais a chur air adhart tro bhuidhinn-obrach anns am bi HIE an sàs", thuirt e.