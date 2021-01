Rabhadh sneachda aig tuath

"Tha na bacaidhean a th' ann a thaobh Covid-19 a' ciallachadh nach bu chòir do dhaoine an taigh fhàgail ach ma tha e deatamach co-dhiù, is bu chòir do dhaoine beachdachadh a bheil dha-rìribh feum aca a bhith a' siubhail", thuirt Rùnaire na Còmhdail, Mìchael MacMhathain.