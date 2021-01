Cuireadh ga thoirt do Mhinistear an Iasgaich

Tha maill aig a' chrìch ris an Aonadh Eòrpach ri linn riaghailtean ùra cusbainn air gnìomhachas an iasgaich fhàgail ann an cruaidh-chàs air a' mhìos seo, le cuid de chompanaidhean a bhios a' giùlain maoraich is èisg dhan EU ag ràdh gu bheil iad ann an cunnart a dhol à bith.