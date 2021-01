Buidheann Fearann Coimhearsnachd Ùr sna h-Eileanan an Iar

Fhuair an tè as òige is an tè as sine aig Trianaid banachdach Covid

Tha an neach-cùraim as òige agus an neach-còmhnaidh as sine aig Taigh-cùraim na Trianaid an Uibhist a Tuath air a' chiad dòs de bhanachdaich Covid-19 fhaighinn.