Thàinig lùghdachadh air an àireamh ionnsaighean le coin an Alba

Ach fhuair an aon rannsachadh gu bheil 64% de dhaoine a' leigeil leis a' chù aca a bhith mu sgaoil gun teadhair, ged a tha an dàrna cuid de dhaoine le peata ag aideachadh nach bi an cù an còmhnaidh a' tilleadh thuca nuair a thèid iarraidh orra.