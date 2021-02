Droch sheirbheis bann-leathainn a' toirt buaidh air ionnsachadh taighe

Fhuair aithisg a rinn Comhairle na Gàidhealtachd gur iad na sgìrean as miosa pàirtean den Eilean Sgitheanach agus an Eilean Dubh, cuid de dh'àiticheann an an Gallaibh agus Àird nam Murchan, a bharrachd air Cnòideart, Foithir agus Duras.