Mì-thoileachas mu mholaidhean 'son cidhe Mhuile

"'S e an rud nach eil sinn ag iarraidh - aig gach ceann an aiseig, san Òban no ann am Muile - fiolan-fad mòr charbadan a' ruighinn an Òban, 's a h-uile duine a' feuchainn ri clàradh leth-uair de thìde air thoiseach air an t-seòladh aig an aon àm, 120 càr aig an aon àm, chan obraich sin anns an Òban," thuirt Mgr McClymont.