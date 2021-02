An Seann Laoch is an Tagraiche Òg

Mar as trice tha iad eòlach air cuideigin, 's dòcha Ameiriganach, a tha a' leantainn na spòrs, neo ghabh iad turas dha na Stàitean is thòisich iad a' leantainn sgioba a' bhaile anns an robh iad, neo 's dòcha gun do thachair iad air geam is iad air an cois anmoch is gun càil eile air an telebhisean.