Tuilleadh taic airson slàinte-inntinn ga iarraidh

Thuirt i cuideachd: "Feumaidh sinn dithis dhoctairean-inntinn an seo fad na h-ùine agus àite far an tèid daoine nuair a tha iad ann an èiginn - aithnichidh mise daoine a chaidh a chur an grèim agus dhan a chealla nuair a bha trioblaidean aca, agus chan eil sin idir math gu leòr."