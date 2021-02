"Co-bhanntachd a dhìth" air buidhinn-ghnìomha

Tha gnìomhachas an iasgaich ag ràdh gur e co-bhanntachd eadar na Riaghaltasan ann an Dùn Èideann is Lunnainn a bu chòir a bhith a' ruith buidhne-gnìomha airson dèiligeadh ris na duilgheadasan a tha Brexit air adhbhrachadh dhan ghnìomhachas.