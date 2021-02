Prògram banachdaich na Gàidhealtachd "a' dol glè mhath"

"Tha sinn a-niste air a toirt do chòrr air 20% den t-sluagh againn air Ghàidhealtachd - 's tha sin na euchd iongantaich le cruth na tìre, 's leis gu bheil còrr air an sgìre againn eadar Earra-Ghàidheal is ceann a tuath na Gàidhealtachd a' gabhail a-steach 40% de dh'Alba, leis na duilgheadasan uile a tha an lùib sin.