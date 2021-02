Dachaigh-cùraim eile air cùisean Covid a nochdadh

Sgaoil Sanctuary Care brath, anns an tuirt iad gu bheil iad a' tuigsinn cho mòr 's a tha am Pandemic a' cur uallaich is buaireadh air teaghlaichean an luchd-còmhnaidh aca, 's gu bheil iad airson dearbhadh dhaibh gur do shàbhailteachd an luchd-dàimh sna dachannan a tha iad a' toirt prìomhachais.