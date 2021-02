Barrachd ath-chleachdaidh sna h-eileanan

Thug a' bhuidheann Zero Waste Scotland maoineachadh luach £250,000 seachad do bhùithtean air feadh nan eilean gus am brosnachadh seirbheisean a chur air bhonn far an tèid aig daoine air pacaidean a chleachdadh no a lìonadh le stuth a-rithist 's a-rithist.