Co-labhairt an t-Alltan a' dol air-loidhne

Thuirt Joanne McHale, Manaidsear Foghlaim aig Bòrd na Gàidhlig: "Tha sinn an comain Stòrlann airson an tachartas a tha seo a ghluasad air-loidhne gus taic a thoirt do luchd-obrach ann am foghlam Gàidhlig aig gach ìre."