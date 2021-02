A' mhòr-chuid taiceil ri ath-fhiadhacahdh, a rèir sgrùdaidh

Tha an caidreachas ag ràdh gu bheil mòran phròiseactan fìor mhath a' dol an Alba, ach nach eil an dùthaich a' dèanamh cho math 's a tha dùthchanan eile, agus creutairean mar an fheòrag ruadh agus an capall-coille an cunnart a dhol à bith.