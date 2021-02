Chan e "Bhìosa Albannach" am fuasgladh air crìonadh sluaigh, a rèir luchd-strì.

"Chan e nach eil daoine ag iarraidh fuireach air a' Ghàidhealtachd, 's e nach eil cothroman obrach ann, nach eil taigheadas ann, nach eil cosnaidhean matha ann don òigridh a tha a' fuireach an seo gun luaidh air an fheadhainn a ghluaiseadh ann nan robh an leithid ann."