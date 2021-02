Coille Dhùnaid an làmhan na coimhearsnachd

"Chòrd e rinn a bhith ag obair còmhla riutha is a bhith a' faicinn mar a dh'fhàs iad. Tha fios againn gu bheil a' choille ann an làmhan gu math comasach is tha sinn air bhioran na leasachaidhean a nì an t-Urras fhaicinn", thuirt i.