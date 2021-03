Fearg mu àrdachadh faraidhean bathair

Thuirt Còmhdhail Alba gu bheil an t-àrdachadh ann am faraidhean airson na bliadhna-sa glè bheag, agus as an aonais seo, an cuide ri faraidhean na bliadhna an-uiridh, nach b' urrainnear seirbheisean ChalMac a chumail aig an ìre aig a bheil iad.