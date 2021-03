Leudachadh aig Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar

"Tha an dà sheòmar-teagaisg ùr a tha a' dol mar leudachadh ri Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar a' comharrachadh soirbheachas Foghlam tron Ghàidhlig ann an Loch Abar, agus tha mi fìor thoilichte gun toir seo comas seachad coinneachadh ris an iarrtas airson Foghlam tron Ghàidhlig agus gun urrainn do chlàr na sgoile fàs.