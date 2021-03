Taic do Ghàidhlig sa choimhearsnachd ga foillseachadh

Leigidh am maoineachadh cuideachd le Comunn na Gàidhlig taic a bharrachd a chumail ri oifigearan òigridh sna h-Eileanan Siar, san Eilean Sgitheanach agus ann an Loch Abar, a thuilleadh air taic ùr a thoirt do dhaoine òga ann an Sgìre Ùig an Leòdhas, agus air taobh siar agus taobh sear Rois.