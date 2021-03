£3m do Chnoc Soilleir

"Tha mi an dòchas gum bi a' chiad ìre, na rumannan teagaisg an sin, gum bi sin fosgailte deireadh na bliadhna seo, agus an uair sin gum bithear a' tòiseachadh air an ath-phìos, am pìos mòr a tha seo, cho luath 's a ghabhas às dèidh sin.