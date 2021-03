Iomairt ùr, dòchas ùr

An taghadh a th'air na cinn naidheachd a ghlacadh gu ruige seo, 's e Che Adams. Fear - a rèir aithrisean - a dhiùlt gealltainn cluiche do dh'Alba bho chionn trì no ceithir bhliadhnaichean - a-nise san squad airson a' chiad turas, air thoiseach air na farpaisean Eòrpach. Tha gu leòr air a bhith a' ceasnachadh an taghadh sin mar-thà. Tha argamaid air a shon ge-tà. 'S e John McGinn an duine leis an àireamh thadhail as motha fo stiùir Steve Clarke. Ochd tadhail ann an 15 geamaichean bho mheadhan na pàirce. An trioblaid leis an sin, 's e nach eil e air aon tadhal fhaighinn anns na h-ochd geamaichean mu dheireadh, agus chan eil duine air a dhol seachad air fhathast. Tha feum air roghainnean aig mullach na pàirce, sin bun na cùise. Ma gheibh e tadhal no dhà anns na geamannan a tha ri thighinn an t-seachdain-sa, cha bhi mòran guth ann air am bu chòir dha bhith ann no às. Do mhòran, ge bi cò tha a' cluiche do dh'Alba, gheibh iad làn thaic nuair a bhios an lèine ghorm sin orra.