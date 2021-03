Deugaire marbh às dèidh tubaist rathaid faisg air Alanais

Bha an càr, Audi RS4 liath, air a bhith a' siubhal dhan iar air rathad am B817 mus do thionndaidh e chun na làimhe deise air rathad am B9176. Thachair an tubaist goirid an dèidh sin nuair a bhual an càr balla aig ceann-rathaid fo-stèisean dealain Fhaoighris.