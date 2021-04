Comhairliche eileanach air an SNP fhàgail

Dh'innis e gu bheil e den bheachd gu bheil siostam bhòtaidh Pàrlamaid na h-Alba ag obair an aghaidh phàrtaidhean a tha ag iarraidh neo-eisimeileachd 'son Alba, is gu bheil e a' faicinn cothrom nas fheàrr do luchd-taic neo-eisimeileachd tron phàrtaidh ùr a chuir Ailig Salmond air bhog an t-seachdain seo chaidh.