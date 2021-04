Corra Cheist

An glac an taghadh seo aire an t-sluaigh? Tha na pàrtaidhean a' trod mun dòigh as fheàrr an dùthaich ath-thogail às dèidh ChOVID-19. Ach am bi cuid ro thùirseach a dhol an sàs idir - no ro iomagaineach a dhol do na h-ionadan-bhòtaidh às dèidh bliadhna aig an taigh? Aig taghaidhean eile anns an Roinn Eòrpa am-bliadhna chunnacas àireamhan luchd-bhòtaidh na b' ìsle nan àbhaist mar thoradh air a' Choròna-bhìoras. Ma dh'fhaoidte gun toir a' bhanachdach barrachd earbsa do dhaoine sin a dhèanamh mus tig là an taghaidh an seo. Co-dhiù, tha oidhirpean daoine a bhrosnachadh bhòtadh tron phost. Dh'fhaodadh àireamhan ìosail aig na bocsaichean-baileit buaidh a thoirt air argamaid sam bith a leanas mu thaic no mandait.