Fàilte air deuchainn an A83

Thuirt Bear Alba gu bheil na sgiobaidhean aca an làthair is gun urrainn dhaibh an rathad a dhùnadh is trafaig a chur air Seann Rathad an Airm ma thig atharrachadh sam bith air an t-suidheachadh air a' bheinn os cionn an A83 fhèin.