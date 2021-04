Thuirt Lùchairt Bhuckingham gun do bhàsaich Diùc Dhùn Èideann aig aois 99

Rugadh a' chiad mhac aca, am Prìonnsa Teàrlach, ann an 1948, agus a' Bhana-phrionnsa Rìoghail Anna ann an 1950. Thàinig Diùc York, am Prionnsa Anndra dhan t-saoghal ann an 1960 agus rugadh Iarla Wessex, am Prionnsa Eideard, ann an 1964.