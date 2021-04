Clàr-ama 'son seirbheisean ath-fhosgladh air Ghàidhealtachd

Fosglaidh Tasglann na Gàidhealtachd agus Taigh-tasgaidh Inbhir Nis air an 27mh là den Ghiblean, le Taigh-Tasgaidh Sluagh na Gàidhealtachd ann am Baile Ùr an t-Slèibh a' fosgladh tràth sa Chèitean.