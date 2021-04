"Gàidhealtachd oifigeil" ga moladh

Tha an SNP airson coimhead ri inbhe oifigeil a thoirt do Ghàidhealtachd na h-Alba - sgìre, no sgìrean far a bheil an cànan ga bruidhinn sa choimhearsnachd, agus far am biodh a' Ghàidhlig air a h-aithneachadh mar phrìomh chànan an àite.