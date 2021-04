Manifesto nan Uaineach ga fhoillseachadh

Tha na h-Uainich an dòchas gun dèan iad nas fheàrr na an sia seataichean a bhuannaich iad aig an taghadh mu dheireadh ann an 2016, agus tha iad air ath-shlànachadh na h-eaconomaidh aig cridhe a' mhanifesto aca. Tha iad ag iarraidh "gnìomh daingeann, dàna bho Riaghaltas na h-Alba, sa bhad".