Taic phoilitigeach a dhìth air iomairt Chùil Lodair

Tha 275 bliadhna ann Dihaoine bho chaidh an cath a chur, le arm a' Phrionnsa Theàrlaich Stiùbhairt a' call an aghaidh airm an Riaghaltais, a rachadh an uair sin tron Ghàidhealtachd a bhriseadh siostam sòisealta nam fineachan Gàidhealach às a chèile.