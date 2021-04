Soillearachadh ga shireadh a thaobh Àranais

Thuirt e gun do dh'innis InfraStrata dhaibh roimhe gun robh iad an dòchas eadar 20 is 30 duine fhastadh ann an Àranais sa chiad dol a-mach as t-samhradh, is an àireamh sin a' leudachadh a rèir 's dè an obair a bhiodh ann.